বাঁশখালীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ

চট্টগ্রা‌মের বাঁশখালীর চাম্ব‌ল বাজার এলাকায় বিএন‌পি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৩‌ সে‌প্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দি‌কে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এখনও ওই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, অবস্থান নিয়েছে পুলিশও।

স্থানীয় সূত্র জানায়, চারদিন ধরে চাম্বল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশে স্লুইসগেটের পানি ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বিএনপির সমর্থক আহমদ নূরের এবং জামায়াতের কপিল উদ্দিনের পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতেও বিএনপির লোকজন চাম্বল বাজারে বিক্ষোভ করার সময় জামায়াতের সমর্থকরাও সেখানে উপস্থিত হন।

এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিএনপির পক্ষের মিজান নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বাঁশখালী থানার পু‌লিশ প‌রিদর্শক (তদন্ত) শুধাংশু শেখর হাওলাদার বলেন, দুই প‌ক্ষের উপ‌স্থি‌তিতে উত্তেজনা বিরাজ করলে থানা পু‌লিশ ও সেনাবা‌হিনী উপস্থিত হয়ে‌ প‌রি‌স্থি‌তি‌ নিয়ন্ত্রণে আনে।

