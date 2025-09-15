ফাজিল অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাশের হার ৯৫.০২

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসাগুলোর চার বছর মেয়াদী ফাজিল (অনার্স)-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর পাশের হার ৯৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ।
সোমবার সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর বসিলা এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. শামসুল আলম ফলাফল ঘোষণা করেন।
ফলাফল ঘোষণার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন।
এ বছর মোট ১১ হাজার ৩৫৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এতে ১০ হাজার ৭৫৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার ৯৫.০২ শতাংশ।
ফলাফল ঘোষণাকালে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রোভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, ট্রেজারার এ এস এম মামুর রহমান খলিলী, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের ডিন মোঃ অলিউল্লাহ, রেজিস্টার আইয়ুব হোসেন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দপ্তরের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।