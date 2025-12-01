ফরহাদাবাদ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার  এলাকায় সড়ক  মোহাম্মদ কাঞ্চন নামে ২০ বছরের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

নিহত কাঞ্চন ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর থানার সুয়াবিল ইউনিয়নের হাজিরখীল শাহ আমানত পাড়ার মো. জালালের দ্বিতীয় ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দ্রুতগতির একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে কাঞ্চন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে নাজিরহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে। তবে চালক পলাতক। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

