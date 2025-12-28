ফটিকছড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ, স্বামী আটক

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ভূজপুর ইউনিয়নের ৬নম্বর ওয়ার্ড আছিয়া চা বাগানের কচুটিলায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূর নাম মোনা আক্তার (২৪)। তিনি ভূজপুর ইউনিয়নের ৬নম্বর ওয়ার্ডে পূর্ব ভূজপুর গ্রাম সংলগ্ন আছিয়া চা বাগানের কচুটিলা গরুঘাটা সেকশনের বাসিন্দা নাসির উদ্দিন-এর স্ত্রী।
৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. হেলাল উদ্দিন জানান, বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিরোধের কথা শোনেননি তিনি। গতকাল রাতে নাসির উদ্দিনের বোন মোনাকে দেখতে গিয়েছিলেন। এরপর আজ সকালে কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। শুনেছি, অসুস্থতার কথা বলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
ভুজপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপুল চন্দ্র দে জানান, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামী নাসির উদ্দীনকে আটক করেছে পুলিশ।