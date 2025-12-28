ফটিকছড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ, স্বামী আটক

প্রতীকী ছবি
ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর ইউনিয়নে বিয়ের মাত্র চার মাসের মাথায় এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ভূজপুর ইউনিয়নের ৬নম্বর ওয়ার্ড আছিয়া চা বাগানের কচুটিলায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত গৃহবধূর নাম মোনা আক্তার (২৪)। তিনি ভূজপুর ইউনিয়নের ৬নম্বর ওয়ার্ডে পূর্ব ভূজপুর গ্রাম সংলগ্ন আছিয়া চা বাগানের কচুটিলা গরুঘাটা সেকশনের বাসিন্দা নাসির উদ্দিন-এর স্ত্রী।

পরবর্তীতে জানা যায়, মোনার স্বামীর বাড়িতে তার লাশ পাওয়া যায় এবং গলায় ফাঁস দেওয়ার স্পষ্ট আলামত দেখা গেছে। পুলিশে খবর দেওয়ার আগেই স্বজনরা তাকে ভূজপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

ভুজপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপুল চন্দ্র দে জানান, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামী নাসির উদ্দীনকে আটক করেছে পুলিশ।

তবে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে তিনি।

