নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তণ অধ্যক্ষ প্রফেসর ইফতেখার আহমদ খান আর নেই।
তিনি মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল পাঁচটা ৫৭ মিনিটে চিকিৎসারত অবস্থায় নগরের ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। আজ মঙ্গলবার রাত ১০ টায় চট্টগ্রাম কলেজ সংলগ্ন প্যারেড মাঠে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।
আগামীকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্ব) সকাল ১০টায় গহিরা মোবারক খীল জামে মসজিদস্থ পারিবারিক কবরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে সেখানে দাফন করা হবে। তিনি এক সময়ে এই মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৭৫ বছর।
প্রফেসর ইফতেখার আহমদ খান বিসিএস জেনারেল এডুকেশন এসোসিয়েশনের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।
তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটসহ সারা দেশের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার পরিবার। তারা তাঁর শোকাহত পরিবার ও আপনজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।
এছাড়া প্রফেসর ইফতেখার আহমদ খানের মৃত্যুতে ক্লাব কলিজিয়েট চট্টগ্রাম লিমিটেডের পক্ষ থেকে ক্লাবের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহিত উল আলম শোক প্রকাশ করেন।
উল্লেখ্য, প্রফেসর ইফতেখার আহমদ খান চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ’৬৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।