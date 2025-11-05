পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নেবেন অ্যাটর্নি জেনারেল

সুপ্রভাত ডেস্ক »

পদত্যাগ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

বুধবার (৫ নভেম্বর) অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কনফারেন্স কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

জানা গেছে, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন তিনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানোর আপিল শুনানি শেষে ওই সংবাদ সম্মেলনে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, আমি নমিনেশন চেয়েছি। আমি আশাবাদী নমিনেশন পাবো। অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আছি এখনো। অ্যাটর্নি জেনারেল পদ ছেড়ে দিয়ে ভোট করবো। যখন সময় আসবে তখন (পদত্যাগ) করবো।

উল্লেখ্য, অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ–১ (শৈলকূপা) বিএনপির হয়ে নির্বাচন করবেন বলে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। এই আসনে বিএনপি এখনো কাউকে মনোনয়ন দেয়নি।

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী আসাদুজ্জামান বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। পরে ওই পদ থেকে পদত্যাগ করে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও