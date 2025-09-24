দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে আজ থেকে বিক্রি হবে সোনা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দেশের বাজারে স্বর্ণের দামে আবারও রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ভরিপ্রতি ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ৬৬৩ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাজুস যা আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) থেকে কার্যকর হবে।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভরিপ্রতি ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকা— যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বাজুস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে এবং স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় এই সমন্বয় করা হয়েছে।
নতুন দাম অনুযায়ী—
• ২২ ক্যারেট: ভরিপ্রতি ১,৯৪,৮৫৯ টাকা
• ২১ ক্যারেট: ভরিপ্রতি ১,৮৬,০০৬ টাকা
• ১৮ ক্যারেট: ভরিপ্রতি ১,৫৯,৪২৪ টাকা
• সনাতন পদ্ধতি: ভরিপ্রতি ১,৩২,৩৫১ টাকা
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, স্বর্ণের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫% ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ৬% মজুরি যোগ করতে হবে। তবে গহনার ডিজাইন ও মান অনুযায়ী মজুরির হার ভিন্ন হতে পারে।