দলীয় নিয়োগে ফ্যাসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার শঙ্কা ছাত্রশিবিরের

দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় সরকারে সাম্প্রতিক নিয়োগ নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। সংগঠনটি এসব নিয়োগকে ‘ফ্যাসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ’ হিসেবে উল্লেখ করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ এ মন্তব্য করেন। সংগঠনের প্রচার সম্পাদক এস এম ফরহাদের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
ছাত্রশিবিরের নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের নিয়োগ উচ্চশিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের আধিপত্য বাড়াবে।
ছাত্রশিবিরের মতে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অতীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয়করণের যে অভিযোগ ছিল, বর্তমান সরকারের পদক্ষেপেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে তাদের আশঙ্কা।