তারেক রহমানের ভোটার আবেদন অনুমোদন করেছে ইসি

ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আবেদন অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটার তালিকায় যুক্ত হলেন তিনি।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তারেক রহমানের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে ২৭ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে ভোটার নিবন্ধনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বেলা ১২টা ২০ মিনিটের দিকে তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান ও তার মা জোবাইদা রহমান ইটিআই ভবনে প্রবেশ করেন। জাইমা রহমান ভোটার নিবন্ধনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষ করে বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে ভবন ত্যাগ করেন।
পরে দুপুর ১টার দিকে ইটিআই ভবনে পৌঁছান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তারেক রহমান আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিশ প্রদান করে ভোটার নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।
ভোটার নিবন্ধন শেষ করে দুপুর ১টা ১৮ মিনিটের দিকে ইটিআই ভবন ত্যাগ করেন তারেক রহমান। এ সময় রাস্তায় অপেক্ষমাণ নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি হাত নেড়ে অভিবাদন জানান। উপস্থিত নেতাকর্মীরা তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, তারেক রহমান ও জাইমা রহমান দুজনই ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনের আওতাধীন গুলশান এলাকার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন।