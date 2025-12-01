তারেক রহমানের দেশে আসায় আইনগত বাধা আছে বলে জানা নেই : আইন উপদেষ্টা

ফাইল ছবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে আসার ব্যপারে কোনো রকমের আইনগত বাধা আছে বলে জানা নেই। একই সঙ্গে যদি কোনো বাধা থাকে সেটা জানালে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে সিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

আইন উপদেষ্টা বলেন, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে আসার ব্যপারে কোনো রকমের আইনগত বাধা আছে বলে আমার জানা নেই। যদি কোনো বাধা থেকে থাকে সেটা আমাদের জানালে আমরা অবশ্যই সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। উনার নিরাপত্তার জন্য আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করব।

তিনি বলেন, আমার মনে হয় যে কোনটা উপযুক্ত সময় সেটা নির্ধারণের ক্ষমতা উনার রয়েছে। উনি উপযুক্ত সময়ে দেশে আসবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

উনি কেন দেশে আসছেন না, এ ধরনের প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন— জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, আমার কাছে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা খুব অরুচিকর বলে মনে হয়। এটা মা-ছেলের সম্পর্ক, এখানে বেগম খালেদা জিয়ার কোনো নির্দেশনা আছে কিনা বা ব্যক্তিগতভাবে তারেক রহমানের কোনো চিন্তা আছে কিনা? সে বিষয়ে মন্তব্য করা আমার কাছে রুচিকর মনে হয় না। আমাদের বুঝতে হবে এটা মা-ছেলের সম্পর্ক, সবচেয়ে ভালো উনারাই বুঝেন কখন আসতে হবে। একই সঙ্গে কখন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে।

