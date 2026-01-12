টেকনাফে সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণ বাংলাদেশি যুবকের পা বিচ্ছিন্ন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের টেকনাফে মিয়ানমার সংলগ্ন নাফনদী জলসীমায় আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে মোহাম্মদ হানিফ (২২) নামে স্থানীয় এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় হোয়াইক্যং ইউপির লম্বাবিল এলাকায় ঘটা এই ঘটনায় আহত যুবকের পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
আহত হানিফ ওই এলাকার ফজল করিমের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, হানিফ স্থানীয় এক ব্যক্তির মালিকানাধীন মাছের প্রজেক্টে কাজ করতেন। ঘটনার পরপরই তাকে উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়, বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।
২নং ওয়ার্ডের স্থানীয় ইউপি সদস্য সিরাজুল মোস্তফা লালু বলেন, আরকান আর্মি সীমান্ত এলাকায় মাইন পুঁতেছে। এ ঘটনা নতুন নয় এর আগেও একইভাবে অনেকে আহত হয়েছে। আমরা সীমান্তের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানাচ্ছি।
এদিকে মাইন বিস্ফোরণের খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় জনতা মহাসড়কে নেমে এসে বিক্ষোভ করেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন।
হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (উপ-পরিদর্শক) খোকন কান্তি রুদ্র বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর আছে। স্থানীয়দের সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এর আগে গতকাল রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে হোয়াইক্যংয়ে মিয়ানমারের ওপার থেকে আসা গুলিতে হুজাইফা আফনান নামে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত আফনান বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও একই দিন পালিয়ে আসা ৫৩ জন বিদ্রোহীকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।