টেকনাফে ব্রিজের নিচে মিলল বিএনপি নেতার মরদেহ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের টেকনাফে ব্রিজের নিচ থেকে এক বিএনপি নেতার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের রঙিখালী সড়ক-সংলগ্ন এলাকায় মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।
নিহত বিএনপি নেতার নাম মোহাম্মদ ইউনুছ (৪৫)। তিনি টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য ও উপজেলা আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের আহ্বায়ক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইউনুছের পরনে পেন্ট থাকলেও গায়ে কোনো পোশাক ছিল না। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে ইউনুছকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
তিনি আরও বলেন, কি কারণে এই ঘটনা ঘটেছে সে রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে এবং নিয়ম অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।