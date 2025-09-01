জাতীয় পার্টির রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই: নাহিদ ইসলাম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশে জাতীয় পার্টির রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, তারা (জাতীয় পার্টি) ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে গেছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরের ওপর হামলার ঘটনা স্বাভাবিক নয়, এটি উদ্বেগজনক ঘটনা।’ এছাড়া, সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে পরাজিত শক্তিকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান তিনি।
এসময় ‘ফ্যাসিস্টদের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলায়’ আবারও রাজপথে নেমে আসার হুঁশিয়ারি দেন এনসিপি উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
তিনি বলেন, ‘গণভ্যুত্থানের শক্তিকে অবদমন করার জন্য নুরের ওপর এই হামলা করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার চাওয়ায় এই বর্বর হামলা হয়েছে। এই বর্বরতা সেনাবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত হয়েছে, যেটা উদ্বেগের।’
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটায় নুরুল হক নুরের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানায় অন্তর্বর্তী সরকারসহ দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল।
এর আগে, গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে চীনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে এনসিপির প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এ দলে ছিলেন সারজিস আলম, এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্য সচিব তাহসিন রিয়াজ।