ছড়া ও কবিতা

আজকে দাদুর জন্মদিন

মোশতাক আহমেদ

বাজে ঢোলক বাজে শাঁক
আজ পঁচিশে হে ˆবশাখ
আজকে দাদুর জন্মদিন
আকাশ পারে সব রঙিন
তার কবিতায় বাজছে সুর
বিশ্বকবি রবি ঠাকুর|

গান কবিতার সুর বাজে
মন বসে না ধুর কাজে|

মনের ঘরে দিচ্ছে নাড়া
তার অমূল্য সৃষ্টিতে
তার বিরহে বোশেখ ভেজে
রিমঝিমা ঝিম বৃষ্টিতে|

কালজয়ি তার সৃষ্টি সব
গানের সুরে মহোৎসব|

জাম জারুলের পাতায় হাওয়া
হাসছে বনের পাকুর
জন্মদিনের প্রণাম জানাই
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর|

 

 

কবিগুরুর সাথে কথা

বাবু হক

‘আমাদের ছোট নদী…’
সে-ই পড়েছি কবে
তখন থেকেই কবিগুরু
জড়িয়ে অনুভবে|

‘তালগাছ একপায়ে
দাঁড়িয়ে’ থাকা দেখে
উদাস চোখে তারই মায়া
বুকে নিতাম মেখে|

‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’
ছুটির মজা কত
কোথায় সে দিন পাইনা খুঁজে
ব্যস্ত অবিরত!

সন্ধ্যাকালে পালকিতে মা
ভয়ে যখন কাতর
‘বীরপুরুষ’ ওই পুত্র মায়ের
আজো ভাঙায় ডর|

কবিগুরুর সাথে আমি
কথা বলি রোজ
তাঁর লেখাতে নিত্য তিনি
করেন আমার খোঁজ|

 

কবি তোমার

অপু চৌধুরী

রাতের শোভা চাঁদ তারাতে
দিনের শোভা আলোয়
ভাষার ভূষণ শব্দ কথার
আলেখ্যে জমকালোয়|

বাংলাতে যেই আলেখ্যতা
আজকে সবাই দেখি
তার অর্ধেকই কবি তোমার
একটুও নয় মেকি|

গানের সাথে সুর দিয়েছো
কাব্যে দিলে সুধা
গল্পে তুমি ঠাট এঁকেছো
বাড়তে পাঠের ক্ষুধা|

উপন্যাসে আঁক দিয়েছো
জীবন কথার দিন
নাট্যালাপের বাঁকগুলোও
ঝলমলে উড্ডীন|

বাংলাভাষার বাংলাতে যা
¯^াদ দিয়েছো তুমি
তাতেই কবি এই বাঙালির
হৃদ্ধ জন্মভূমি|

