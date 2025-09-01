‎চবিতে সংঘর্ষে আহত দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে আহত দুই শিক্ষার্থীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। নগরের পার্কভিউ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাদের।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাত থেকে দুই শিক্ষার্থীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে পার্কভিউ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
সাপোর্টে থাকা দুজন হলেন- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ইমতিয়াজ আহমেদ ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের মামুন মিয়া।
হাসপাতালের আইসিইউতে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দুজনেরই গতকাল রাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। রাত থেকেই দুজন লাইফ সাপোর্টে। তাদের মধ্যে মামুনের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তার লাইফ সাপোর্ট আজ সোমবার বিকেলে খুলে নেওয়া হতে পারে। তবে ইমতিয়াজের অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক।
হাসপাতালের ডিজিএম হুমায়ুন কবির জানান, দুজন লাইফ সাপোর্টে আছেন। আরও ছয়জন শিক্ষার্থী ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তারা হলেন সাদিদ মাহবুব, মিজানুর রহমান, মো. সাইফুল, রোহান, বাহারুল ইসলাম ও কামাল উদ্দিন। তাদের হাতে-পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো।