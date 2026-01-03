চট্টগ্রাম-৫ : দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী শাকিলা ফরজানার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তিনি বিএনপি নেতা ও সাবেক হুইপ ওয়াহিদুল আলমের মেয়ে। একই আসনে আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম ফজলুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন

শনিবার (৩ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন এ সিদ্ধান্ত জানান।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জমা দেওয়া এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরের সত্যতা না পাওয়ায় তাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জমা দেওয়া এক শতাংশ ভোটারের তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে দশজনের তথ্য যাচাই করা হয়। এর মধ্যে কয়েকজনের সই-স্বাক্ষরের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তাই মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

এর আগে হলফনামার সঙ্গে জমা দেওয়া দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের মিল না থাকায় জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। তিনিও চট্টগ্রাম-৫ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন।

