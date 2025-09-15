চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে প্রাণ গেল বউ-শাশুড়িসহ ৩ জনের, আহত ৮

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশের বাস ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের বউ-শাশুড়িসহ তিনজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৮ জন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২ টার দিকে চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারির দেওয়ানহাটে এ দুর্ঘটনা ঘটনা।
স্থানীয়রা জানায়, কক্সবাজারগামী ঈগল পরিবহনের সাথে শহরগামী সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিতে থাকা একই পরিবারের বউ-শাশুড়িসহ তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নিহতরা সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ড.কর্ণেল (অব:) অলি আহমদ বীর বিক্রমের ভাগিনী ও ভাগিনার বউ।
নিহতরা হলেন- চন্দনাইশ পৌরসভার কারেজির বাড়ির ফাতেমা বেগম (৭৫) ও পুত্রবধূ শামিমা আকতার (৪০)। আরেকজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
তারা সিএনজি অটোরিকশায় দোহাজারী থেকে চন্দনাইশ পৌরসভাস্থ বাড়িতে ফিরছিলেন।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ডিউটি অফিসার সার্জেন্ট মোহাম্মদ জিয়া বলেন, যাত্রীবাহী ঈগল পরিবহনের বাসের ধাক্কায় দুটি সিএনজি অটোরিকশায় থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হয়। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৮ জনকে প্রথমে দোহাজারী হাসপাতাল ও বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।