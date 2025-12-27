চট্টগ্রামে তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী বদল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের দুই সংসদীয় আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে বিএনপি। পাশাপাশি একটি আসনে নতুন প্রার্থী দিয়েছে দলটি।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানিয়েছেন, ‘দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১০ আসনে সাঈদ আল নোমান এবং চট্টগ্রাম-১১ আসন থেকে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে চূড়ান্ত প্রার্থী করা হয়েছে।’
গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৪ আসনে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও চট্টগ্রাম-১০ আসনে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তবে চট্টগ্রাম-১১ আসনে এতদিন কাউকে মনোনয়ন দেয়নি দলটি। ওই আসনে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর ছেলে ইসরাফিল খসরু ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।
প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণার পর দলীয় সিদ্ধান্ত বদলের দাবিতে আসলাম চৌধুরীর সমর্থকরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ওই ঘটনায় আসলাম চৌধুরীর অনুসারী কয়েকজন নেতাকর্মীকে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন থেকে বহিষ্কারও করা হয়।