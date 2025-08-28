ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রথম আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট শুরু

চট্টগ্রামের পালকে আরেকটি গৌরব

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শুভ সূচনা

চট্টগ্রামের তথা দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আরো একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। আর এর সাক্ষী হতে পেরেছে চট্টগ্রাম। বিগত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আঞ্চলিক ক্রিকেট কমিটি গঠন করলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে বড় কোন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়নি। বর্তমানে সেই কমিটি বাতিল হলেও বোর্ডের নতুন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের আগ্রহে এবং তার সতীর্থ বোর্ড পরিচালক চট্টগ্রামের দুই সন্তান আকরাম খান ও মনজুর আলমের উদ্যোগে প্রথমবারের মত বড় পরিসরে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) যাত্রা শুরু করেছে। উদ্বোধনী দিনে ফর্টিস কুমিল্লা ও কন্টিনেন্টাল ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা জয়লাভ করেছে। দিনের প্রথম খেলায় কুমিল্লা এবি ব্যাংক নোয়াখালী জেলার বিরুদ্ধে ৩৪ রানে জয় পায়। প্রথমে ব্যাট করে কুমিল্লা ৮ উইকেটে ১৫৩ রান করলে নোয়াখালী ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৯ রানে থামে। ৫ উইকেট শিকার করে বিজয়ী দলের আশরাফুল হাসান ম্যাচসেরা হন। তার হাতে প্রাইজমানি নগদ ৫ হাজার টাকা তুলে দেন কন্টিনেন্টাল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আহসান ইকবাল চৌধুরী আবির। সংক্ষিপ্ত স্কোর- কুমিল্লা জেলা: ১৫৩/৮/২০ মেহেদী হাসান ২৫, ইয়াসিন আরাফাত ৪২, সাইফুল ২৯, স্বপন ১৪, ইরফান সাবরি ১৪, মুস্তাকিম ২/২১, ইয়াসিন আরাফাত ২/৩৪, মাকসুদুর ২/২২, আশরাফুল ১/২৩, ইনামুল ১/৩৭), নোয়াখালী: ১১৯/৮/২০ (মাকসুদুর ৫৪, রায়ান সিদ্দিক ২২, আশরাফুল ১৩, মইনুল ১১, আশরাফুল হাসান ৫/২২, নাহিদ ২/১৮, ইয়াসিন আরাফাত ১/১৯)।

ম্যাচসেরা আশরাফুল হাসানের হাতে প্রাইজমানি তুলে দেন আহসান ইকবাল চৌধুরী আবির।

দ্বিতীয় খেলায় ব্রাহ্মনবাড়িয়া ১৪৬ রানে বান্দরবান জেলাকে বিধ্বস্ত করেছে। ব্রাহ্মনবাড়িয়ার করা ১৮৭ রানের জবাবে বান্দরবান জেলার ইনিংস মাত্র ৪১ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচসেরা শামিম মিয়ার হাতে ৫ হাজার টাকা প্রাইজমানি তুলে দেন। সংক্ষিপ্ত স্কোর- ব্রাহ্মনবাড়িয়া: ১৮৭/৬/২০ (সুমন ৪৮, শামিম মিয়া ৩৯, রেহান ২৯, নিশাদ ১২, শরিফ উদয় ১৪*, মেহেদী হাসান ৩০*, অতি. ১৪, তাজুল ২/২৯, নাহিদ ২/২৩, তন্ময় দিপু ১/৩৪), বান্দরবান জেলা- ৪১/১০/১৪.৩ (সাইমন ১৬, মেহেদী হাসান ২/২, শরিফুল ২/৪, সাজিব ২/৭, শামিম মিয়া ২/২, খায়রুল ১/৭)।
এর আগে সকাল ৯টায় সাগরিকাস্থ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। অনুষ্ঠানে বিসিবি’র তিন পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম, আকরাম খান, মনজুর আলম, গেম ডেভেলাপম্যান্ট কমিটির প্রধান হাবিবুল বাশার সুমন, ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক মির্জা আলী ইস্পাহানি, কন্টিনেন্টাল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আহসান ইকবাল চৌধুরী আবির, ক্লিফটন গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক সদরউদ্দিন চৌধরী, এবি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান মাহতাবুর রহমান ও এশিয়ান গ্রুপের ডিএমডি সাকিফ আহমেদ সালামসহ বিসিবি’র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা দল অংশ নিচ্ছে। চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এবি ব্যাংক জেলা দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ১১টি দলকে লটারির মাধ্যমে ৬টি পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিনে দুই ভেন্যুতে চারটি খেলা হবে। এরমধ্যে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে ফর্টিস রাঙামাটি-ইস্পাহানি ফেনী জেলা (সকাল ৯টা থেকে), কন্টিনেন্টাল খাগড়াছড়ি-এশিয়ান চট্টগ্রাম জেলা (দুপুর দেড়টা থেকে), বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইস্পাহানি লক্ষীপুর-ক্লিফটন কক্সবাজার জেলা (সকাল ৯টা) ও কন্টিনেন্টাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এবি ব্যাংক নোয়াখালী জেলা (দেড়টা) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
