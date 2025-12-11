গুমের মামলা : হাসিনা-জিয়াউলের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে সংঘটিত গুম-খুনসহ নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১৮ জানুয়ারি এ প্রতিবেদন জমার দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এ আদেশ দেন। এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আজকের দিন ধার্য ছিল। তবে প্রসিকিউশনের পক্ষে সময় চাওয়ায় নতুন দিন নির্ধারণ করেন চেম্বার আদালত।
এ মামলার ১১ আসামির মধ্যে চারজনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তারা হলেন- সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান। এর মধ্যে গ্রেপ্তার রয়েছেন জিয়াউল। তাকে আজ সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।
এর আগে, ২৬ অক্টোবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়। সময় বাড়িয়ে আজ প্রতিবেদন জমার তারিখ ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেল। ওই দিন প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।
প্রেস ব্রিফিংয়ে এই প্রসিকিউটর বলেছেন, এ মামলায় এরই মধ্যে দুটি ফরমাল চার্জ (আনুষ্ঠানিক অভিযোগ) দাখিল হয়েছে ট্রাইব্যুনালে। আরেকটি অংশের তদন্ত চলছে। তা শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা।
আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগে চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনাসহ আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করা হয়। সেদিন প্রসিকিউশনের আবেদনে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। ওই দিনও জমা দিতে না পারায় ২৪ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রসিকিউশনের পক্ষে সময় চাইলে ফের নতুন দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সময় বাড়ানো হয়েছে।