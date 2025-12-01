খালেদা জিয়ার চিকিৎসা : আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা -মির্জা ফখরুল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপির চেয়ারপারসনের সবশেষ শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, খালেদা জিয়া এখন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। চিকিৎসকেরা কাজ করছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের যুক্ত রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। তাঁর কাছে খালেদা জিয়ার সবশেষ শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন সাংবাদিকেরা।
মির্জা ফখরুল বলেন, সারা দেশের মানুষ খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে দেন, দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ দেন।
রেজা কিবরিয়ার বিএনপিতে যোগদান উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে। তিনি গণ অধিকার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।
দেশে এখন অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার অনেকগুলো সংস্কার কমিশন করেছে। কমিশনের মধ্য দিয়ে সংস্কারের সনদ হয়েছে, বিএনপি তাতে স্বাক্ষর করেছে। দেশে এখন একটা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। সেভাবেই প্রস্তুতি চলছে। বিএনপি আশা করে, দেশের মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ গঠন করবে। এর মধ্য দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।
বিএনপির একাধিকবার রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে বলে উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, বিএনপি যদি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পায়, তাহলে অবশ্যই দেশকে সত্যিকার অর্থেই গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।