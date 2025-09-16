ক্রীড়া কর্মসূচি প্রকল্পে বরাদ্দের টাকা বেহাত, দুদকের অভিযান

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ আত্মসাতসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদপ্তরে অভিযান চালাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এক এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযান চালিয়েছেন বলে সংস্থাটির জনসংযোগ দপ্তরের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম জানিয়েছেন।
অভিযোগ রয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের প্রতিটি জেলায় এ প্রকল্পে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বিভাগীয় আটটি জেলায় বরাদ্দ ছিল আরও ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে। কিন্তু কোনো খরচ না করে বরাদ্দকৃত টাকাগুলো ভাগ করে নেওয়া হয় কর্মকর্তাদের মধ্যে।
এ বিষয়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আ ন ম তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তদন্ত চালমান রয়েছেও বলে জানা গেছে। দুদক টিম প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে বলে জানা গেছে।