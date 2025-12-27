ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

ইনকিলাব মঞ্চের সাবেক আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও মূল আসামিরা এখনো ধরা পড়েনি। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট এলাকা। সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের নিউমার্কেট মোড়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়। এতে ইনকিলাব মঞ্চের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে বক্তারা সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

বক্তারা বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনো মূল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রশাসনের এই নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যে সরকার একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে পারে না এবং আসামি গ্রেপ্তার করতে অক্ষম, সেই সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করাও সম্ভব নয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে অবিলম্বে হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানানো হয়। অন্যথায় আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনটির নেতারা।

কর্মসূচিতে বক্তারা আরও বলেন, আজাদির লড়াইয়ে শহীদ হাদি একটি অনুপ্রেরণার নাম। বাংলাদেশকে আর কারও করদ রাজ্যে পরিণত করার সুযোগ দেওয়া হবে না। শহীদ হাদি যুগ যুগ ধরে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পথ দেখিয়ে যাবেন।

নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে বলেন, ঘটনার তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও হাদি হত্যার মূল আসামিদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারা সরকারের চরম ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ। হাদি হত্যার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই বলেও ঘোষণা দেয় ইনকিলাব মঞ্চ।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও