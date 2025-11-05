এয়ার ফোর্সের সব প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ঢাকার বাইরে পরিচালনার সুপারিশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
এয়ার ফোর্সের সকল প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ঢাকার বাইরে পরিচালনার সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। বুধবার (৫ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার নিকট তদন্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়। সেই তদন্ত প্রতিবেদনে এই সুপারিশ করা হয়।
বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা প্রেস সচিব শফিকুল আলম তা জানান।
তিনি বলেন, প্রতিবেদনে প্রধান সুপারিশ হচ্ছে, জননিরাপত্তার স্বার্থে এখন থেকে এয়ার ফোর্সের সব ইনিশিয়াল ট্রেনিং ঢাকার বাইরে পরিচালিত হবে। এটা সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টাকে জানানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোর্ট সেটার আওতায় রাজউক তার বিল্ডিংয়ের অনুমোদন দেয়। বিএনবিসির আওতায় এই বিল্ডিংটার অনুমোদন হয়নি। এই বিল্ডিংটার জায়গায় মিনিমাম তিনটা সিঁড়ি থাকার কথা ছিল, সেখানে মাঝ বরাবর মাত্র একটা সিঁড়ি ছিল।
প্রেস সচিব বলেন, আরেকটা বড় রিকমেন্ডেশন হচ্ছে, আমাদের বরিশাল এবং বগুড়ার যে রানওয়ে আছে, সেটাকে যাতে আরো সম্প্রসারিত করা হয়, সেটা নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এটাকে জরুরি ভিত্তিতে করার জন্য বলা হয়েছে।