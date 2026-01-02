এনসিপি নেতা আরিফের বছরে আয় ৩ লাখ ৩০ হাজার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৮ (চাঁন্দগাঁও-বোয়ালখালী) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক। এই খাত থেকে তার বার্ষিক আয় ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
নির্বাচনে ‘শাপলা কলি’ প্রতীকে লড়াই করছেন আরিফ । তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তার নিজের নামে কোনো স্থাবর সম্পদ নেই। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নগদ অর্থ রয়েছে ২ লাখ ৭৬ হাজার টাকা।
হলফনামায় তিনি আরও জানান, তার ওপর কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তি নেই এবং সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কোনো খাত থেকে তার কোনো আয় নেই। এ ছাড়া বর্তমানে তার নামে কোনো ঋণ বা দেনা নেই।
হলফনামার ব্যক্তিগত তথ্যানুযায়ী, তার পিতা আবদুল আজিজ এবং মাতা আফরোজা শাহনাজ তাসমিন। আরিফ বর্তমানে চট্টগ্রাম নগরের চাঁন্দগাঁও আবাসিক এলাকায় বসবাস করছেন। তার পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ছৈয়দাবাদে।
ফৌজদারি মামলার বিষয়ে দাখিলকৃত তথ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই এবং অতীতেও তিনি কোনো মামলায় অভিযুক্ত হননি।