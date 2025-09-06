আ.লীগ কখনো ভালো হতে পারে না, জাপা নেতাকে শিবির নেতার হুঁশিয়ারি

‘ক্লিন ইমেজের আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোনয়ন দিতে চাওয়া’ জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সতর্ক করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের রংপুর মহানগর সভাপতি নুরুল হুদা।

তিনি বলেন, স্বৈরাচার কখনো ভালো হয় না। আপনারা কী কখনো শুনেছেন ভালো শয়তান? ভালো শয়তান বলে কী কোনো টার্ম আছে? আওয়ামী লীগ কী কখনো ভালো হতে পারে? ক্লিন ইমেজের কেউ হতে পারে? এই ক্লিন ইমেজের কথা বলে যারা স্বৈরাচার পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন, তাদেরকে বলব, আপনার নিজের বাসায় (ঘরে) আগে তাকান। আপনাদেরকে এই জুলাই জনতা আর গ্রহণ করতে চায় না।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রংপুর মহানগরীতে সিরাত র‌্যালি শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জাতীয় পার্টির সার্টিফিকেটে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে দাবি করে নুরুল হুদা বলেন, আমরা বিগত ১৫ বছরে দেখেছি, আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদ হয়েছে আপনাদের কারণে। আপনারাই তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। আজকে রংপুর থেকে আপনারা আস্ফলন করছেন। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, এই রংপুর থেকে জুলাই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। দুই হাজারের অধিক জীবন দিয়েছে। নতুন করে আস্ফালন দেখাবেন না। আপনাদেরকে আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। অবিলম্বে নিজেদেরকে সংযত করুন। নিজেদের ঘরকে আগে বাঁচান।

তিনি আরও বলেন, আমরা কোনো অন্যায়কে মেনে নেবো না। জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে আমরা যে সুন্দর সুযোগ পেয়েছি তা নিজ নিজ থেকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগের মতো এখনো সেই অপরাধগুলো সংঘটিত হচ্ছে। আমাদের বোনেরা বারবার নির্যাতিত হচ্ছে। দিনে-দুপুরে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। আমরা বলে দিতে চাই, এত মব-পথের কারণেই আজকের এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমাদের সবাইকে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর দেখানো পথ ও আদর্শকে ধারণ করতে হবে।

এর আগে, বিকেলে নগরীর শাপলা চত্বর থেকে পবিত্র সিরাতুন্নবি উপলক্ষে সিরাত র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাব চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এতে রংপুর মহানগর ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক আলাউদ্দিন আবির, রংপুর জেলা সভাপতি ফিরোজ মাহমুদ আফ্রিদি ও মহানগর সেক্রেটারি আনিসুর রহমান প্রমুখ।

শনিবার দুপুরে রংপুর মহানগরীর সেন্ট্রাল রোডে দলীয় কার্যালয়ে দলের রংপুর বিভাগের আট জেলার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে মতবিনিময় সভা শেষে বক্তব্য দেন পার্টির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। এ সময় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সমর্থক কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা-মোকদ্দমা নেই। ক্লিন ইমেজের, মামলা বা সহিংসতার অভিযোগ নেই। তারা জাতীয় পার্টিতে যোগ দিলে আমরা যদি তাদের যোগ্য মনে করি, তাদের মনোনয়ন দেব না কেন, অবশ্যই দেব। আমাদের ক্যান্ডিডেট ক্রাইসিসকে ওভারকাম করার জন্য আমরা অবশ্যই তা করব।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক এই মেয়র বলেন, ৩০০ আসনে আমরা প্রার্থী দেব। এখন জাতীয় পার্টির প্রার্থীর চেয়ে যদি ভালো শক্তিশালী প্রার্থী পাওয়া যায়, তার যদি ক্লিন ইমেজ থাকে এবং তার বিরুদ্ধে কোনো সহিংসতার আলামত না থাকে তাহলে দেব না (মনোনয়ন) কেন, অবশ্যই দেব। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জসহ অন্যান্য জেলাগুলোতে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সমর্থন রয়েছে। সেখানে যদি ক্লিন ইমেজের লোক জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন তাহলে তাদেরকে আমরা মনোনয়ন দেব।

এদিকে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দপ্তর সম্পাদক এম এ রাজ্জাক খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিলে নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেটি তার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত। এ ধরনের বক্তব্য দেওয়ার কোনো এখতিয়ার তার নেই।

