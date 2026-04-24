আহত ঢাবি সাংবাদিকদের খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
রাজধানীর শাহবাগ থানায় শিবির ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাংবাদিকদের খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রেস সেক্রেটারি ও ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালেহ শিবলী।
শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) তিনি ফোন করে আহত সাংবাদিকদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।
এ সময় তিনি তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং চিকিৎসার অগ্রগতির বিষয়েও জানতে চান। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে যেকোনো ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।
তিনি বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।
সালেহ শিবলী বলেন, এ ধরনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সরকার সব সময় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।