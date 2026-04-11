আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত

বই আলোচনা
ফারুক হোসেন সজীব
১৯৭১ সালের ঢাকা শহর তখন ভীতিকর নীরবতায় ভরা। রাস্তাগুলো প্রায় সুনসান। সূর্য ওঠার পরও শহরের মানুষ ঘরে লুকিয়ে আছে। জানালার আড়ালে চোখ মেলে কেউ তাকিয়ে আছে। দূরের অচেনা শব্দেই ঘর কেঁপে ওঠে। কোথাও রাইফেলের শব্দ, কোথাও হঠাৎ পদক্ষেপ। কেউ চুপচাপ ভয়ে বসে আছে। কেউ চেষ্টা করছে বেঁচে থাকার। শহর যেন নিঃশব্দ বন্দী, যেখানে প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি জানালা, প্রতিটি পথ আতঙ্কে ভরা। আনোয়ার পাশা সেই ভয়াল সময়ের ঢাকার দৃশ্যগুলো চোখে রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন রাইফেল রোটি আওরাত। শহরের মানুষগুলো জীবন্ত। তারা প্রতিদিনের ভয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। উপন্যাসের শুরুতেই পাঠক অনুভব করে প্রতিটি ঘর যেন যুদ্ধক্ষেত্র। প্রতিটি রাত শ্বাসরুদ্ধকর। শহরের মানুষদের মধ্যে কোনো একক বীরপুরুষ নেই। গল্পে নেই হিরো। আছে ভীতু মানুষ, আছে সাহসী মানুষ, আছে অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদে লড়াই করা সাধারণ নাগরিক। চেকপোস্ট, রাতের অভিযান, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া প্রতিবেশী—সবই শহরের জীবনকে ভেঙে দিয়েছে। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি দৃশ্য আতঙ্ক তৈরি করে। রাইফেল শব্দের সঙ্গে আসে মৃত্যু। দূরের কোনো প্রহরী, হানাদার বাহিনী। কেউ বের হলে তার জীবনের নিশ্চয়তা নেই। মানুষ দেখছে। কেউ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বসে আছে। কেউ টিকে থাকার জন্য প্রতিরোধ করছে। কেউ সুবিধাবাদী হয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে জীবন এখানে শুধু শ্বাস নেওয়ার নয়। যুদ্ধ মানুষের ভিতরের জীবন ছিঁড়ে দিয়েছে। রোটি শব্দটি এখানে শুধু খাদ্যের প্রতীক নয়। এক বেলার খাবারের জন্য মানুষ কষ্ট করছে। ক্ষুধা শুধুই শরীরের নয়, মনকেও শুষে নিচ্ছে। যুদ্ধের সময় খাদ্যসংকট, নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক সমস্যা। পরিবারের নিরাপত্তা। শিশুর কান্না। এক বেলার ভাত জোগাড় করতে যে তীব্রতা লাগে, তা ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। ক্ষুধা মানুষের মনকে থমকে দিয়েছে। মানুষ আঘাত পেয়েছে এবং টিকে থাকার চেষ্টা করছে। আওরাত শব্দের মাধ্যমে নারী চরিত্র ফুটে ওঠে। নারী কেবল ভুক্তভোগী নয়। তিনি ঘরের রক্ষক। সংসারের মমতা। জীবনের স্থিতি। একই সঙ্গে তার ওপর দখলদার বাহিনীর লজ্জা, অপমান, ভয়। ঘরের ভিতরে যে যুদ্ধ নারীরা লড়েছে—সন্তানকে বাঁচানো, অপেক্ষা, ধৈর্য—সবই ফুটে ওঠে। নারীর দৃঢ়তা উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে। শহরের রাস্তাগুলো নীরব। রাতে কেউ বের হয় না। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি জানালা ভয়ে ভরা। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানুষ। চেকপোস্ট। গুলির শব্দ। হঠাৎ রাতের আক্রমণ। সব মিলিয়ে নগর-নরকের ছবি। পাঠক মনে করে, যেন সে শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি পথ—সবই জীবন্ত। আনোয়ার পাশার ভাষা সরল। তীক্ষ্ম। রক্তাক্ত দৃশ্যের বাহুল্য নেই। আতঙ্ক, ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা সব ফুটে আছে। পাঠক অনুভব করে মানুষের ভেতরের দ্বন্দ্ব, ভয়, আশা এবং ক্ষীণ আলো। যুদ্ধের বাইরে ভেতরের জীবন কতটা অস্থির, সবই ফুটে ওঠে।
রাইফেল শব্দটি শুধু অস্ত্র নয়। এটি মানুষের নিরাপত্তা, সম্পর্ক এবং বিশ্বাস ভেঙে দেয়। কেউ ভীতু, কেউ নীরব দর্শক, কেউ সুবিধাবাদী, কেউ প্রতিরোধের প্রতীক। রোটি শুধু খাদ্য নয়। এটি বেঁচে থাকার অধিকার। মানুষের পেটে ক্ষুধা। পরিবারের নিরাপত্তা। এক বেলার খাবারের জন্য হতাশা। শহরের মানুষ কেবল অস্ত্রের মুখোমুখি হচ্ছে না। তাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব, ভয়, ক্ষুধা, মানবিকতা, আশা—সবই যুদ্ধের অংশ। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এক বেলার ভাত, ঘরের নিরাপত্তা, শিশুর কান্না—সব মিলিয়ে যুদ্ধের ছবি। গল্পের প্রতিটি দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে ওঠে। রাতের আকাশে তারা নেই। শহর শীতল, শূন্য, নিঃশব্দ। চেকপোস্ট। নিখোঁজ মানুষ। গুলির শব্দ। হঠাৎ রাতের আক্রমণ। সব মিলিয়ে নগর-নরকের ছবি। পাঠক মনে করে, শহরে দাঁড়িয়ে আছে। আনোয়ার পাশা দেখিয়েছেন শহরের প্রতিটি মানুষ কিভাবে ছোট ছোট মুহূর্তে লড়াই করছে। ভেতরের ভয়, ক্ষুধা, ক্ষীণ আশা। প্রতিটি দিনই টিকে থাকার লড়াই। মানুষ কোনো এক নির্দিষ্ট স্থান বা পাত্রে নেই। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি মানুষ গল্পের অংশ।
১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আনোয়ার পাশা মারা যান। স্বাধীনতার মাত্র দুদিন আগে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার নাম চিরস্মরণীয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাহস। মৃত্যুর মধ্যেও দৃঢ়তা। উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের ভেতরের শহরের জীবন, মানুষ, ঘর, রাস্তাঘাট, প্রতিটি দৃশ্য এবং অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলে। শহরের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে নারী, লড়াই চালাচ্ছে ভেতরের ভয়, বাইরে রাইফেল, প্রতিদিনের রোটি। শহরের মানুষ কেবল অস্ত্রের মুখোমুখি হচ্ছে না। তাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব, ভয়, ক্ষুধা, মানবিকতা, আশা—সবই যুদ্ধের অংশ। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এক বেলার ভাত, ঘরের নিরাপত্তা, শিশুর কান্না—সব মিলিয়ে যুদ্ধের ছবি। রাইফেল রোটি আওরাত আজও পাঠযোগ্য। ১৯৭১ সালের ঢাকা শহরের মানুষ, নারী, শিশু, ঘর, রাস্তাঘাট—সবই জীবন্ত। পাঠক অনুভব করে সেই সময়ের আতঙ্ক, ক্ষুধা, ভেতরের দ্বন্দ্ব। শহরের মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল। উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ কেবল সামরিক ঘটনা নয়। এটি মানুষের জীবন, ভেতরের দ্বন্দ্ব, সাহস, মানবিকতা এবং টিকে থাকার গল্প। শহরের প্রতিটি মানুষ জীবন্ত। প্রতিটি রাত, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ক্ষুধার মুহূর্ত—সবই যুদ্ধের অংশ। রাইফেল, রোটি, নারী—এই তিনটি বিষয় শহরের বাস্তবতার ছাপ। পাঠক প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুভব করতে পারে সেই ভয়াল সময়ের মানুষ, ঘর, রাস্তাঘাট, ছোট ছোট ঘটনার তীব্রতা। প্রতিটি দৃশ্য মগজে দাগ কাটে!