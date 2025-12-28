অন্তর্বর্তী সরকারকে ইনকিলাব মঞ্চের হুঁশিয়ারি : ‘ঘোষণা দিলে আর ফেরার সময় থাকবে না’

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর শহীদ হাদি চত্বর (শাহবাগ মোড়) অবরোধ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে শাহবাগে একে একে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। দুপুর ২টার দিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে শাহবাগে এসে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে যোগ দেন।

এসময় স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। আন্দোলনকারীরা ‘এ লড়াইয়ে জিতবে কারা, হাদির সৈনিকেরা’, ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার’, ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ’, ‘শাহবাগ না ইনসাফ, ইনসাফ-ইনসাফ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

অবরোধ কর্মসূচিতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, আমরা তো একদিন রাস্তায় আসি নাই। যদি ক্ষমতার চিন্তা করতাম, তাহলে জানাজার ময়দানেই ঘোষণা দিয়ে দিতাম।

তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যেহেতু জানাজার ময়দানে ঘোষণা দেই নাই, তার মানে এখনো সুযোগ আছে। কিন্তু আগামীকাল যদি আমরা ঘোষণা দিয়ে দিই, তাহলে আপনাদের আর পেছনে ফেরার সময় থাকবে না।

আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, শত্রুরা চায় আমাদের মাঝে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে ভাঙন ধরাতে। কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কারণ এখানে যারা আছে, তারা এই মাইকের বাইরে কারো কথা শুনতে চায় না।

উপদেষ্টাদের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা কারো সঙ্গে আপস করছি না। উপদেষ্টাদের সঙ্গে হবে সৌজন্যমূলক কথা। কিন্তু এখানে প্রাধান্য পাবে জনগণের কথা।

হাদি হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে শাহবাগে অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার কথা জানান ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা।

