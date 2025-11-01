ছড়া ও কবিতা

হেমন্তের ভোরে
সুজন দাশ
হাসছে মাঠের ধানে,
দেখে কৃষক ভাসছে সুখে
চাইছে সুদূর পানে।
বদলে গেছে দেহের গড়ন
ছড়াচ্ছে রং সোনার বরণ!
ঝাঁকে ঝাঁকে গাইছে টিয়ে
মেতে খুশির বানে।
শিশির কণা ঘাসে,
রোদের সাথে ঝলমলিয়ে
মিষ্টি করে হাসে।
ভাসছে মেঘে শুভ্র সাদা
রুপ ঢেলে গায় হলুদ গাঁদা!
নজর কাড়ে মল্লিকা ফুল
রয় দাঁড়িয়ে পাশে।
হেসে ভোরের রবি
হিম কুয়াশার চাদর ঠেলে
আঁকলো রোদের ছবি।
যায় জুড়িয়ে আঁখি
রোদের পরশ মাখি!
বুনছে সবাই রবি ফসল
মুগ্ধ দেখে কবি।
হেমন্ত এলো
শাহীন সুলতানা
সোনা ধান মাঠ জুড়ে
গায় পাখি সুরে সুরে
আঁটি বাঁধে চাষি,
ঘুঘু ডাকে গাছে গাছে
কৃষাণীর মন নাচে
লেগে থাকে হাসি।
মেঘহীন নীলাকাশে
খিলখিল রোদ হাসে
বাতাসের খেলা,
সোনালি ধানের ক্ষেতে
মৌমাছি ওঠে মেতে
পাখিদের মেলা।
চারিদিকে সুর বাজে
সকাল-বিকাল-সাঁঝে
সাজে নদীকূল,
চালতার বনে বনে
ফিঙে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে
হাসে ঝিঙেফুল।
মেঘ কালো মন
সুমনা দাশ শান্তা
মাছরাঙাটির মেঘ কালো মন
দেয় না ধরা পুকুর ঘাটে
রাখাল ছেলে, সকল ফেলে
যায় না ছুটে গাঁয়ের হাটে।
তুমি ছাড়া শূন্য সবই,
রিক্ত সবই ছন্নছাড়া
পাতার বুকে থমকানো রোদ
শিশির মেখেই হচ্ছে সারা।
তবুও দুপুর যাচ্ছে চলে
বিকেল নামে তোমার সুরে
রাত ফুরালেই আলোর সকাল
আসবে জানি ভুবন জুড়ে।
স্বাধীনতা পেতে
নাজীর হুসাইন খান
পাখি তুমি শুনেছো নাকি
তোমায় আমি ডাকি
বন্ধু করে আমায় তুমি
সঙ্গে নেবে নাকি?
কোথায় উড়ে যাচ্ছ তুমি
ডানা মেলে সুখে
শূন্যে তুমি উড়বে বুঝি?
নীল আকাশের বুকে।
তোমায় পাখি ডাকছি আমি
যেতে তোমার সঙ্গে
তোমায় নিয়ে মিশে যেতে
নীল আকাশের রঙ্গে।
পাখি ওরে! আমায় তুমি
সঙ্গী করে নেবে?
তোমার মতো স্বাধীনতার
সুখটি আমায় দেবে?
আমার যে খুব ইচ্ছে করে
সঙ্গে তোমার যেতে
তোমার মতো উড়ে উড়ে
স্বাধীনতা পেতে।
বেলী ফুলের ঘ্রাণ
শাকেরা বেগম শিমু
শুভ্র তারা ফুটেছে আজ
আমার কুসুমবাগে,
মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ সে ছড়ায়
গভীর অনুরাগে।
মিটমিটিয়ে জ্বলতে থাকে
রাত্রি কিবা দিনে,
মন টেকে না এখন আমার
তারার মালা বিনে।
খোঁপায় যবে জড়াই আমি
শুভ্র তারার মালা,
এক নিমেষে দূর হয়ে যায়
মনের সকল জ্বালা।
স্নিগ্ধ সাদা এই তারাটার
নামটা বেলী ফুল,
রূপ ও ঘ্রাণে যার কোথাও
নেই যে কোন তুল।
আমন ধানের খই
শেখ সোহেল রেজা
টিয়ে পাখি খাবে তুমি
আমন ধানের খই,
আরো দেবো দুধের পায়েস
গামছা বাঁধা দই।
নতুন ধানের চিড়া দেবো
আমার বাড়ি এসো,
নারকেলের নাড়ু দেবো
চুপটি করে বসো।
খুকির সাথে খেলা করবে
পড়বে ছড়ার বই,
কত ছড়া পড়ছে খুকি
চেয়ে দেখ অই।