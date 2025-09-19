৫ দফা দাবিতে ইসলামী আন্দোলনের গণসমাবেশ শুরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ এবং গণহত্যার বিচারসহ ৫ দফা দাবিতে রাজধানীর বাড্ডায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের গণসমাবেশ শুরু হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বাদ জুমা আড়াইটার দিকে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়।
এর আগে জুমার পর থেকেই রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক মিছিল আসতে থাকে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, গণহত্যার দৃশ্যমান বিচার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি এবং পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে নানা শ্লোগান দেন।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম, পীর সাহেব চরমোনাই। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন দলের যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী প্রিন্সিপাল মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ।
সমাবেশে বক্তারা জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের বিচার কার্যক্রম চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করছেন। একইসঙ্গে ভারতীয় প্রভাব ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের দাবিও জানানো হচ্ছে।
চলমান এ সমাবেশে রাজধানীসহ আশপাশের জেলা থেকে কয়েক হাজার নেতাকর্মী যোগ দিয়েছেন।