৪৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, ৩১২০ জন সুপারিশপ্রাপ্ত

৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে তিন হাজার ১২০ জন নিয়োগের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম-কমিশন (পিএসসি) থেকে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন জানান, মনোনয়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে [http://bpsc.teletalk.com.bd] পাওয়া যাবে।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তিসঙ্গত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।
গত ২০ জুলাই লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে মোট পাঁচ হাজার ২০৬ জন সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় সহকারী সার্জন পদে চার হাজার ৬৯৫ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৫১১ জন প্রার্থী সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।
গত ১৮ জুলাই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষায় অংশ নেন।