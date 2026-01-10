৩৬টির শুনানি শেষ, ২৬টি বৈধ, ৬টি বাতিল, ৪টি স্থগিত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল আবেদনের প্রথম দিনের শুনানিতে এখন পর্যন্ত ৩৬টি আবেদন শুনানি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছ।
আজ (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে (বেজমেন্ট-২) এই শুনানি শুরু হয়েছে। দুপুর ১টায় লাঞ্চ ব্রেকিংয়ের পূর্ব এই ৩৬টি আবেদন শুনানি সম্পন্ন হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের খাবারের বিরতির পূর্বে ২৬টি আবেদন বৈধ হয়েছে। আর পুনরায় বাতিল হয়েছে ৬টি বাতিল এবং ৪টি স্থগিত করা হয়েছে।
তথ্য মতে, নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে আজ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুনানি শুরু হবে। আপিল নম্বর অনুযায়ী শুনানির তারিখগুলো হলো; ১০ জানুয়ারি ০১-৭০, ১১ জানুয়ারি ৭১-১৪০, ১২ জানুয়ারি ১৪১-২১০, ১৩ জানুয়ারি ২১১-২৮০, ১৪ জানুয়ারি ২৮১-৩৫০, ১৫ জানুয়ারি ৩৫১-৪২০, ১৬ জানুয়ারি ৪২১-৪৯০, ১৭ জানুয়ারি ৪৯১-৫৬০ এবং ১৮ জানুয়ারি ৫৬১ হতে অবশিষ্ট সব।
রায়ের অনুলিপি বিতরণ শুনানি শেষে আপিলের ফলাফল মনিটরে প্রদর্শন করা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের ই-মেইলে রায়ের পিডিএফ কপি পাঠানো হবে। এ ছাড়া নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী নির্বাচন ভবনের অভ্যর্থনা ডেস্ক থেকে রায়ের অনুলিপি সংগ্রহ করা যাবে। ১০ থেকে ১২ জানুয়ারির শুনানির রায় ১২ জানুয়ারি, ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারির রায় ১৫ জানুয়ারি এবং ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারির রায় ১৮ জানুয়ারি বিতরণ করা হবে।