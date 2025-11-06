২৯ নভেম্বর জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ প্লাজায় আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আগামী ২৯ নভেম্বর, শনিবার জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ প্লাজায় আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রতিবছরের মতো এইবছরও বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ক্বারিগণ পবিত্র কোরআন থেকে মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে তেলওয়াত করবেন। আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদ এই মাহফিলের আয়োজন করছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) চট্টগ্রাম নগরীর খুলশীতে এ উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজসেবায় একুশে পদকপ্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও পিএইচপি পরিবারের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদের কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।
এতে খতিবে বাঙাল আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন আল কাদেরী (রহঃ) নবম ওফাত বার্ষিকী ও কেরাত মাহফিল আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।
প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন জমিয়াতুল মসজিদের খতিব আবু তালেব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ আলী হোসেন সোহাগ, আলহাজ্ব সিরাজুল মোস্তফা, আলহাজ্ব আনোয়ারুল হক, আলহাজ্ব খোরশেদুর রহমান, প্রফেসর কামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, আলহাজ্ব দিলশাদ আহমেদ, হাফেজ সালামত উল্লাহ, ইমাম হাফেজ আহমেদুল হক, মাওলানা মোহাম্মদ ইসকেন্দার আলম, আবু সাইদ মোহাম্মদ হামেদ, মনসুর সিকদার, মাহবুবুল হক, মঈনদ্দিন মিটু, জহির উদ্দিন, সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।
অনুষ্ঠিতব্য কেরাত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এতে বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ, ওলামা মাশায়েখ, বিভিন্ন দরবারের সাজ্জাদানশীন, শাহাদাবৃ্ন্দ, বিভিন্ন মসজিদের খতিব ও ইমামগণ উপস্থিত থাকবেন।