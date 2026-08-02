রবিবার, আগস্ট ২, ২০২৬
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শৈল-সৈকত ও দেশগ্রাম

২০ হাজার টাকায় কোলের সন্তানকে বিক্রি করল মা

সংগৃহীত ছবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে নিজের গর্ভজাত ১ মাস বয়সী কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দেন মা। দাদীর অভিযোগ পেয়ে সেই সন্তানকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১ আগস্ট) দিবাগত রাতে হাটহাজারী উপজেলার বড় দিঘির পাড় এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, উপজেলার পূর্ব চরণদ্বীপ শফি মেম্বার বাড়ির মো. ওসমানের ছেলে সিএনজি অটোরিকশা চালক মো. রাকিবের (১৮) সাথে একই এলাকার রোকনা বেগমের (১৮) বিয়ে হয়। গত ২০ জুন তাদের সংসারে এক কন্যা সন্তানের জন্ম নেয়। এরপর সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসে রোকসানা।

রাকিবের দাদী ফিরোজা বেগম বলেন, ‘বেড়াতে যাওয়ার পর ২৭ জুলাই জানানো হয় নাতনি মারা গেছে। তাকে দাফন করে ফেলেছে। এরপর দিন বিকেলে এবিষয়ে জানতে ওই বাড়িতে গেলে রোকনার বাপের বাড়ির লোকজন উল্টোপাল্টা কথা বলতে থাকে। কবর দেখাতে বললে তাও দেখাতে পারেনি তারা।’

এ বিষয়ে শিশুটির দাদী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধারে নামে।

বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, ‘তদন্তে নেমে শিশুটিকে হাটহাজারী উপজেলার বড় দিঘির পাড় এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে এক নিঃসন্তান পরিবারের কাছে ছিল। আজ রবিবার সকালে আইনী প্রক্রিয়ায় শিশুটিকে মা ও বাবাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

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