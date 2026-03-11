১৪ মার্চ থেকে দেশে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু, প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা

সুপ্রভাত ডেস্ক
ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো মরণঘাতী রোগ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে আগামী ১৪ মার্চ থেকে সারাদেশে বড় পরিসরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১১ মার্চ) দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া এক বিশেষ ভিডিও বার্তায় এই ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একইসঙ্গে তিনি এই মহামারি মোকাবিলায় সকলকে সচেতন হওয়ার এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।
ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া বর্তমান সময়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমাদের সামান্য সচেতনতাই পারে এই মরণঘাতী রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে। বিশেষজ্ঞগণের মতে, এডিস মশার কামড় থেকেই এই রোগের বিস্তার ঘটে। তাই বর্ষা মৌসুমের আগেই আমাদের সতর্ক হওয়া জরুরি।
জনস্বাস্থ্যবিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, ডেঙ্গুর প্রকোপ এখন আর কেবল জুন থেকে অক্টোবর মাসের বর্ষা মৌসুমে সীমাবদ্ধ নেই। বছরের যেকোনো সময় মানুষ এতে আক্রান্ত হতে পারে।
তিনি বলেন, জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে মাত্র তিন দিনেই এডিস মশা জন্মাতে পারে। তাই ড্রেন, ডোবা বা নর্দমার পাশাপাশি আমাদের ঘরের আঙিনাও পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি।
পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, ফুলের টব, ড্রাম, বালতি বা পরিত্যক্ত টায়ারে পানি জমতে দেবেন না। বাড়ির ছাদ বা কার্নিশে যেন পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখুন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ঘরের ভেতর ও বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করুন।
আগামী ১৪ মার্চ শনিবার থেকে প্রতি সপ্তাহে এই বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, স্থানীয় প্রশাসন এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি শনিবার নিজ নিজ এলাকা এবং বসতবাড়ির আশপাশে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করুন।