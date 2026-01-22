হ্যাটট্রিক জয়ে সুপার সিক্সে জ্যোতিরা

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
স্পিনার সানজিদা আকতার মেঘলার বোলিং নৈপুন্যে হ্যাটট্রিক জয়ে আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ দল। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ নারী দল ৮০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে নামিবিয়াকে। নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশ যথাক্রমে ২১ রানে যুক্তরাষ্ট্রকে এবং পাপুয়া নিউ গিনিকে ৩০ রানে হারায়। ফলে ৩ ম্যাচ খেলে ৩ জয়ে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে সুপার সিক্স নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।
কির্তিপুরে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারে উইকেট হারায় বাংলাদেশ। খালি হাতে ফিরেন ওপেনার জুয়াইরিয়া ফেরদৌস। এরপর ৩৩ রানের জুটি গড়েন আরেক ওপেনার দিলারা আকতার ও শারমিন আক্তার। দলীয় ৪৪ রানের মধ্যে সাজঘরের পথ ধরেন তারা। দিলারা ১৭ বলে ২৫ এবং শারমিন ১৩ রান করেন। মিডল অর্ডারেও বড় জুটি গড়ার চেষ্টা করেন অধিনায়ক নিগারা সুলতানা জ্যোতি ও সোবহানা মোস্তারি। ৪৬ রান যোগ করে বিচ্ছিন্ন হন তারা। ৩টি চারে নিগার ২১ এবং সোবহানা ১টি চার ও ২টি ছক্কায় ২৭ রান করেন। শেষ দিকে স্বর্ণা আকতার ১৮ বলে ২৩ ও রাবেয়া খান ৫ বলে অপরাজিত ১১ রান করলে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৪ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ।
১৪৫ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ১৭.৫ ওভারে ৬৪ রানে অলআউট হয় নামিবিয়া। দলের পক্ষে মাত্র দু’জন ব্যাটার দুই অংকে পা রাখেন। সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন অধিনায়ক সুনে উইটমান। মেঘলা ১৪ রানে ৪টি, রাবেয়া খান ও ফাহিমা খাতুন ৩টি করে উইকেট নেন। ম্যাচ সেরা হন মেঘলা। আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি গ্রুপ পর্বে নিজেদের চতুর্থ শেষ ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে বাংলাদেশ।