হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো অভিনেতা সিদ্দিককে

জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর গুলশান থানার একটি হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিককে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।
আজ বুধবার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের শুনানির পর ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জাকির হোসাইন গ্রেপ্তারের এ আদেশ দেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এসআই সামিউল ইসলাম গত ১২ আগস্টে সিদ্দিককে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত আসামির উপস্থিতিতে শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেছিলেন।
সকালে সিদ্দিকের উপস্থিতিতে শুনানির পর বিচারক গুলশানে ফার্নিচার কর্মচারী পারভেজ বেপারী হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আন্দোলনের মধ্যে গত বছরের ১৯ জুলাই গুলশানের সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ফার্নিচার কর্মচারী পারভেজ বেপারী। ওই দিন জুমার নামাজের পর আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এরপর পারভেজের বাবা মো. সবুজ গত বছরের ২ জুলাই গুলশান থানায় মামলা করেন।
এদিকে, গত ২৯ এপ্রিল বিকালে রাজধানীর বেইলি রোড এলাকা থেকে সিদ্দিককে আটক করে একদল যুবক। পরে সিদ্দিককে মারধর করে রমনা মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে রমনা থানা পুলিশ তাকে গুলশান থানায় হস্তান্তর করে।
পরদিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের হেফাজতে পায় পুলিশ। রিমান্ড শেষে সিদ্দিককে কারাগারে পাঠানো হয়।