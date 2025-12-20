সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাবি ক্যাম্পাসে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে সমাহিত করাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ভিড় না করার অনুরোধ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রশাসন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়টির জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে সমাহিত করা উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিড় না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জন-সাধারণের স্বাভাবিক চলাফেরায় সাময়িক অসুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দুঃখ প্রকাশ করছে।