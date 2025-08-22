সাদা পাথর লুটপাটে জড়িতদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর এলাকায় লুটপাটের ঘটনায় জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান। তিনি বলেন, প্রশাসনের যত বড় কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক দল জড়িত থাকুক না কেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে সাদাপাথর এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ সতর্কবার্তা দেন।
জনপ্রশাসন সচিব আরও বলেন, সাদা পাথরসহ অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রকে ঘিরে বিশেষ প্যাকেজ কর্মসূচি নেওয়া হবে। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হবে সাদাপাথর এলাকাকে। আর যাতে কোনো পাথর উত্তোলন কেউ না করতে পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সজাগ দৃষ্টি রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি।
সকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি ভোলাগঞ্জ পরিদর্শনে যায়। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন জনপ্রশাসন সচিব। এসময় উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব সাইফুল ইসলাম, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলমসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
পরিদর্শন শেষে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব সাইফুল ইসলাম বলেন, লুট হওয়া পাথর প্রতিস্থাপন করা হলেও হয়তো আগের মতো পুরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফিরবে না। তবে আগের অবস্থায় যতটা সম্ভব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
তদন্ত কমিটি সাদাপাথর ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।
উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে পাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পাঁচ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে দায়ীদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।