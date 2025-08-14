সরকারি প্রশিক্ষণে ভাতা ও সম্মানী দ্বিগুণ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিষয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ভাতা ও প্রশিক্ষক সম্মানী দ্বিগুণ করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে হার পুনঃনির্ধারণ করেছে।
নতুন হার অনুযায়ী, তৃতীয় গ্রেড বা যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তারা প্রতি ঘণ্টার সেশনে পাবেন ৩ হাজার ৬০০ টাকা, যা আগে ছিল ২ হাজার ৫০০ টাকা। চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রেড বা উপসচিব ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য এ সম্মানী নির্ধারিত হয়েছে ৩ হাজার টাকা, আগে যা ছিল ২ হাজার টাকা।
প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ভাতা গ্রেড-৯ ও তদূর্ধ্বের জন্য ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ২০০ টাকা এবং গ্রেড-১০ ও নিম্নপর্যায়ের জন্য ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে।
এছাড়া কোর্স পরিচালকের দৈনিক সম্মানী ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ২ হাজার টাকা, কোর্স সমন্বয়কের ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং সাপোর্ট স্টাফদের ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই হার কেবল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের সদরদপ্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, প্রকল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং দিনব্যাপী নয় এমন কোর্সে দুপুরের খাবারের খরচ অন্তর্ভুক্ত হবে না। আদেশ জারির তারিখ থেকেই নতুন হার কার্যকর হবে।