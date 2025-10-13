সরকারি কলেজগুলোতে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা বিসিএস জেনারেল এডুকেশনের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঢাকা কলেজে শিক্ষক–শিক্ষার্থী হাতাহাতি ও শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় সারাদেশের সরকারি কলেজে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে দেশের সব সরকারি কলেজে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে না গিয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্য সচিব ড. মো. মাসুদ রানা খান।
তিনি বলেন, ঢাকা কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সারাদেশের সরকারি কলেজে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করবেন। মঙ্গলবার থেকে শিক্ষকরা নিজ নিজ কলেজে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং শিক্ষকদের মধ্যেও আলোচনা করবেন।
হাতাহাতি ও শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রশ্নে আমরা কোনোভাবেই আপস করব না। কর্মবিরতির পাশাপাশি শিক্ষক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাবে।
এর আগে, আজ সকালে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা শুরুর সময় শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকরা কমনরুমে আটকে রাখলে সহপাঠীরা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে তাকে ছাড়িয়ে আনেন। এ ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকার রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে পৃথক করে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজ। এই কলেজগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত অধ্যাদেশের দাবিতে আজ পদযাত্রা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।