শেভরন আই হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর উদ্যোগে ‘বিশ্ব দৃষ্টি দিবস’ পালন

শেভরন আই হসপিটাল এণ্ড রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ব দৃষ্টি দিবস পালন করা হয়।
বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি প্রতি বছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার পালিত হয়।
এ দিবসটি শুধু অন্ধত্ব প্রতিরোধ বা চোখের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নয় বরং জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতেও পালিত হয়।
দিবসটির এবারের স্লোগান হলো- ‘আপনার চোখকে ভালোবাসুন’ যা চোখের যত্ন এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
এ উপলক্ষে শেভরন আই হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার এক র্যালির আয়োজন করে, যা নগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে। র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন শেভরন আই হসপিটাল এণ্ড রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক-প্রশাসন ডা. মো. আবদুল করিম, পরিচালক-অর্থ ডা. মো. আবদুল মান্নান সিকদার এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। বিজ্ঞপ্তি
