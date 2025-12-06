শিশুসাহিত্যিক এমরান চৌধুরীর ইন্তেকাল

খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক, আলোর পাতা সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট এমরান চৌধুরী আর নেই। তিনি গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম নগরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি…রাজেউন) ।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। চন্দনাইশের পূর্ব কেশুয়ার গ্রামে জন্মেছিলেন তিনি। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ছড়া, কিশোর কবিতা, গল্প ও জীবনীসহ বহু গ্রন্থ রচনা করেন এমরান চৌধুরী। বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরি পুরস্কার ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সাহিত্য পুরস্কারসহ পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা।

এমরান চৌধুরীর নামাজে জানাযা গতকাল বাদ আসর কদম মোবারক মসজিদে এবং বাদ এশা চন্দনাইশস্থ গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, তিনি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এর সাবেক সচিব কবি,নাট্যজন অভীক ওসমান এর অনুজ এবং নারীনেত্রী ও প্রকাশক রেহেনা চৌধুরীর আপন বড়ভাই।

এমরান চৌধুরীর মৃত্যুতে চট্টগ্রাম একাডেমির মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর মিঞা, স্বকাল শিশু সাহিত্য পরিষদের পরিচালক অরুণ শীল, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদের সভাপতি সাহাবুদ্দিন হাসান বাবু, সহ সভাপতি মিজানুর রহমান শামীম এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ স্মরণসভা : চট্টগ্রাম একাডেমির জীবন সদস্য, শিশুসাহিত্যিক এমরান চৌধুরীর স্মরণসভা আজ শনিবার সন্ধ্যা ৫.৫৯টায় চট্টগ্রাম একাডেমির ফয়েজ নুরনাহার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।  বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও