শাহ আমানত বিমানবন্দরে বাতিল আরও ৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধাবস্থা তীব্র আকার ধারণ করায় চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল পুনরায় ব্যাহত হয়েছে। এই বিমানবন্দরে আরও ৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
শুক্রবার (২০ মার্চ) রাতে বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের মধ্যপ্রাচ্যগামী একটি আগমন (অ্যারাইভাল) ও একটি বহির্গমন (ডিপার্চার) ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে, সালাম এয়ারের মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত একটি অ্যারাইভাল ও একটি ডিপার্চার ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।
তবে বিমানবন্দরে পুরোপুরি স্থবিরতা না থাকলেও সীমিত আকারে ফ্লাইট চলাচল অব্যাহত ছিল।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মোট ৭টি আগমন ও ৪টি বহির্গমন আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে।
এদিকে, সালাম এয়ার, এয়ার অ্যারাবিয়া ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের শারজাহ, দুবাই ও আবুধাবি রুটের ফ্লাইটগুলোর স্থবিরতা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে।
বিমানবন্দর সূত্র জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে শুক্রবারের ৪টি বাতিল ফ্লাইটসহ এ পর্যন্ত মোট ১৫৫টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।