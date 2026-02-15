শাহজাহান চৌধুরীর কাছে চাঁদা দাবি, যুবক আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-১৫ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে নতুন নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর কাছ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) কর্মকর্তা পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে মো. ফখরুদ্দিন (৩৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সাতকানিয়া পৌরসভার ছমদরপাড়া এলাকা থেকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়।
জানা গেছে, আটক ফখরুদ্দিন পার্শ্ববর্তী চন্দনাইশ উপজেলার বরকল ইউনিয়নের বাসিন্দা। এ ঘটনায় সাতকানিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে নিজ বাসভবনে অবস্থান করছিলেন সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। এ সময় ফখরুদ্দিন সেখানে গিয়ে নিজেকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা পরিচয় দেন। একপর্যায়ে তিনি সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারীর কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে যৌথ বাহিনীকে জানানো হলে একটি দল অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে আটক করে।
তল্লাশিকালে তার মানিব্যাগ থেকে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একাধিক ভুয়া ছবি উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তি চাঁদা দাবির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।