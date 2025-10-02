শাটডাউন: ডেমোক্র্যাট রাজ্যগুলোর জন্য বরাদ্দ অর্থ আটকাল হোয়াইট হাউস

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ডেমোক্র্যাটঘেঁষা রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ দুই হাজার ৬০০ কোটি ডলার আটকে দিয়েছে।
সরকারের আংশিক শাটডাউনকে কাজে লাগিয়ে ডেমোক্র্যাটদের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচিকে নিশানা বানানো হবে এমন হুমকি দেওয়ার পর বুধবার তারা এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।
যে অর্থ আটকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এক হাজার ৮০০ কোটি ডলারই ছিল নিউ ইয়র্কের পরিবহন সংশ্লিষ্ট একাধিক প্রকল্পের জন্য। নিউ ইয়র্কেই মার্কিন কংগ্রেসের শীর্ষ দুই ডেমোক্র্যাট নেতার বাস।
এর পাশাপাশি হোয়াইট হাউস ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয়সহ ১৬টি ডেমোক্র্যাটশাসিত রাজ্যের সবুজ-জ্বালানি প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ আরও ৮০০ কোটি ডলারও আটকেছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স হুঁশিয়ার করে বলেছেন, শাটডাউন কয়েক দিনের বেশি দীর্ঘায়িত হলে ফেডারেল কর্মীদের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের খড়্গ আরও সম্প্রসারিত হতে পারে।
রিপাবলিকান প্রশাসনের এসব পদক্ষেপে বোঝা যাচ্ছে, ট্রাম্প শাটডাউনকে কাজে লাগিয়ে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা এবং ৭ লাখ কোটি ডলারের বেশি ফেডারেল বাজেটের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আরও পোক্ত করতে চাইছেন। সাধারণত এই ফেডারেল বাজেটের ওপর কংগ্রেসের কর্তৃত্ব থাকে।
“শত শত কোটি ডলার বেঁচে যাবে,” বুধবার রাতে সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে শাটডাউনের পর তার প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপের কথা বলতে গিয়ে বলেন ট্রাম্প।
১৯৮১ সালের পর থেকে এ নিয়ে ১৫তম শাটডাউনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আর্থিক তদারকি, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টাসহ সরকারির নানান সেবা আপাতত বন্ধ আছে।
প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ফেডারেল কর্মীকে কাজে যোগ না দিতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য ও সীমান্তরক্ষীরা কাজ চালিয়ে গেলেও আপাতত তাদের বেতন বকেয়া থাকবে। ভেটেরানস বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা জাতীয় সমাধিস্থলগুলোতে সমাহিত করার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তবে নাম, জন্ম-মৃত্যুসাল খোদাই করা স্মারক পাথর বসানো ও ঘাস ছাঁটতে পারবে না।
হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ে ভ্যান্স বলেছেন, শাটডাউন বেশিদিন চললে তাদের প্রশাসন কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে যেতে বাধ্য হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে এমনিতেই ৩ লাখ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা এমনিতেই ট্রাম্প প্রশাসনের রয়েছে। তার সঙ্গে নতুন এরা যুক্ত হবে।
আগের শাটডাউনগুলোতে কারও স্থায়ীভাবে চাকরি যায়নি।
মার্কিন পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক দপ্তর তাদের ১৪ হাজার কর্মীর ১% ছাঁটাই করতে পারবে বলে জানিয়েছে; রয়টার্স এ সংক্রান্ত তাদের অভ্যন্তরীণ নথিও দেখেছে।
এদিকে প্রতিনিধি পরিষদের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট হাকিম জেফরিস বলেছেন, তার রাজ্য নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে ও বন্দরের নানান প্রকল্পের অর্থ আটকানোর ফলে অনেকেই চাকরিহারা হবে।
সেনেটের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট চাক শুমারও নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প তার দলীয় লক্ষ্য হাসিলে সাধারণ জনগণকে নিশানা বানিয়েছেন।
“তিনি মার্কিন জনগণকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছেন, দেশকে যন্ত্রণা দেওয়ার হুমকি দিয়ে চাপ দিচ্ছেন,” বলেছেন তিনি।
শাটডাউনের জন্য রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা একে অপরকে দোষারোপ করছে। বুধবারও তারা একে অপরের বিল আটকে দিয়েছে, ফলে অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।
রিপাবলিকানরা দ্রুত সরকারের ব্যয় নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে চেষ্টা করলেও ডেমোক্র্যাটরা চাইছে এই ব্যয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত খরচ আদায় করে নিতে, ট্রাম্প আগে যা কাটছাঁট করেছিলেন।
সেনেটে ট্রাম্পের রিপাবলিকানরা ৫৩-৪৭ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও এই ব্যয় সংক্রান্ত বিল পাস হতে ন্যূনতম ৬০ ভোট লাগবে।