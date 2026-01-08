শনিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি ডেকেছে স্বেচ্ছাসেবক দল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুছাব্বীরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আগামী শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দল।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিচে মুছাব্বীরের জানাজার নামাজের আগে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
এদিকে মুছাব্বীরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে। নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় মামলা করেছেন। সেই মামলায় নাম না জানা অজ্ঞাতপরিচয় ৩-৪ জনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈন্যু মারমা।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে তেজতুরী বাজারে স্টার কাবাবের গলিতে গুলির এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কারওয়ান বাজার ভ্যান সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সুফিয়ান মাসুদ নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত মাসুদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।