রাজশাহীতে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার, বাড়ি ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
রাজশাহী নগরীর একটি বাড়ি থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরি সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। বাড়িটি এখনো ঘিরে রাখা হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল থেকে নগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকার ডক্টর ইংলিশ নামের ওই প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে রাখেন সেনাবাহিনীর ৪০ ইস্ট বেঙ্গলের একটি দল।
সেনাবাহিনীর সূত্র বলছেন, ডক্টরস ইংলিশ নামের ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি এয়ার গান, একটি রিভালবার, সঠিক কর্টিজ, ইয়ারগান শিশা তিন বক্স, ম্যাগনেট একটি, দেশীয় অস্ত্র ৬টি, জিপিএস একটি, ওয়াকিটকি ৪টি, ট্রেজার গান একটি, সিমকার্ড ১০টি, বাইনোকুলার একটি, বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম, পাসপোর্ট, এনআইডি, মনিটর ৬টি, কম্পিউটার ৩টি, স্ক্যানার ৩টি ও মদের বোতল ৩৫টি উদ্ধার করা হয়েছে।
তবে অভিযান নিয়ে এখন পর্যন্ত ৪০ ইস্ট বেঙ্গলের কোনো কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।
রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র গাজিপুর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ অভিযান পরিচালনা করছে। এখনও অভিযান চলছে। অভিযান শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের জানানো হবে।