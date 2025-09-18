রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা চায় বিএনপি: আমীর খসরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা চায়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
আমীর খসরু বলেন, নির্বাচিত সরকার না থাকলে জবাবদিহিতা না থাকার যে বাস্তবতা, নুরের ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে কেউ কমর্সূচী দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করলে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
আমীর খসরু বলেন, সব জায়গায় ঐক্যমত হবে না। কিছু চাওয়াতেও অসুবিধা নেই। তবে জনগণের কাছে যেতে হবে।